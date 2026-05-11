Piden reinvertir más fondos en otra app o perderán dinero

CIUDAD VALLES.- Ahora resulta que los que ya no pudieron depositar o retirar su dinero en la aplicación Pantheon si no tienen 500 dólares para invertir en otra web, "perderán" su dinero.

No conforme con que muchos vallenses se quedaron sin poder retirar su dinero invertido (o el resultado de los intereses) y percatarse de que fueron presa de una estafa de tipo piramidal, líderes de grupos comenzaron a enviar mensajes en los que llaman a invertir 500 dólares (casi nueve mil pesos) en otra app o de lo contrario perderían el dinero que, de hecho, ya habían perdido.

El que les invita es un usuario que usa el nombre de Toni Vainio, una especie de gurú de esquemas de inversión de esta naturaleza. Algunos de los afectados piensan interponer denuncias contra los líderes visibles o personas que los invitaron y convencieron a invertir.