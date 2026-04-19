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Poca afluencia de turistas en Semana Santa

Por Carmen Hernández

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Poca afluencia de turistas en Semana Santa

RIOVERDE.- Las vacaciones de Semana Santa fueron con poca afluencia de turistas ya que la gente no traía muchos recursos para gastar, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. 

Refiere el líder empresarial Carlos Emmanuel González, que fue algo histórico, hubo poca afluencia de turistas en el paraje de la Media Luna, no se llenó como años anteriores. 

Desafortunadamente hubo poca afluencia de turistas en el municipio, no se generaron las ventas que se esperaban. 

El problema es que si no hay dinero, se quedan en casa, no tienen para gastar ni poder descansar o divertirse. 

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Las ventas estuvieron muy flojas y se espera, que el próximo 10 de mayo, la situación mejore, finalizó.

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