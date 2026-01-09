logo pulso
Policías localizan auto robado

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Policías localizan auto robado

Matehuala.- La madrugada del jueves fue localizado un automóvil tipo deportivo abandonado con indicios de un accidente sobre la calle Primavera y Adriana de la colonia San Antonio, presuntamente el vehículo había sido robado minutos antes con lujo de violencia en la Avenida las Torres, el automóvil fue canalizado a la Fiscalía de Justica para las investigaciones pertinentes. 

 Los hechos se presentaron cuando elementos de Tránsito y Vialidad llevaban a cabo un rondín y vieron un automóvil tipo deportivo abandonado en la colonia San Antonio, sobre las calles de Primavera y Adriana, al verificar el carro presentaba señas de que acababa sufrir un accidente, así mismo checaron la plataforma y vieron que el vehículo tenía un reporte de haber sido robado minutos antes.

Los oficiales empezaron a investigar para ver si algún vecino había logrado observar lo que había ocurrido con que o quién había chocado el vehículo, o si vieron al tripulante para hacer una búsqueda, pero no lograron localizar a nadie, finalmente se comunicaron con los propietarios del carro para que fueran a verificar que era su vehículo, así mismo llevar la factura para que se lo puedan regresar.

Al revisar el vehículo tenía huellas de golpes en el frente, lo que hace pensar que quien lo conducía manejaba a exceso de velocidad y chocó contra uno o varios vehículos, u otras cosas que dejaron costosos daños materiales. 

