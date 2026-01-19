Policías rescatan a adulto mayor

San Ciro de Acosta.- Un adulto mayor que se encontraba recostado a la orilla de la carretera fue rescatado por agentes policiacos y trasladado a su domicilio, ante el riesgo de que pudiera fallecer de hipotermia en el lugar de donde levantado.

El comandante de Seguridad Pública Municipal Zimry Hernández, refiere que debido a las bajas temperaturas se están reforzando los patrullajes en todos los sectores del municipio y en caso de encontrar a una persona en situación de calle, trasladarlo a un albergue, debido a las bajas temperaturas que es están registrando en la región.

Durante la madrugada se detectó a un adulto mayor recostado a la orilla de la carretera 69 , por lo que de inmediato se le auxilio y fue llevado al albergue.

El adulto mayor de nombre Nicolás de 60 años de edad, con domicilio en la localidad del Quelitalillo, luego fue trasladado a su domicilio, para evitar que llegar a ponerse en riesgo su salud de sufrir hipotermia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí