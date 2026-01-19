logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Policías rescatan a adulto mayor

Por Carmen Hernández

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Policías rescatan a adulto mayor

San Ciro de Acosta.- Un adulto mayor que se encontraba recostado a la orilla de la carretera fue rescatado por agentes policiacos y trasladado a su domicilio, ante el riesgo de que pudiera fallecer de hipotermia en el lugar de donde levantado.  

El comandante de Seguridad Pública Municipal Zimry Hernández, refiere que debido a las bajas temperaturas se están reforzando los patrullajes en todos los sectores del municipio y en caso de encontrar a una persona en situación de calle, trasladarlo a un albergue, debido a las bajas temperaturas que es están registrando en la región. 

Durante la madrugada se detectó a un adulto mayor recostado a la orilla de la carretera 69 , por lo que de inmediato se le auxilio y fue llevado al albergue.  

El adulto mayor de nombre Nicolás de 60 años de edad, con domicilio en la localidad del Quelitalillo, luego fue trasladado a su domicilio, para evitar que llegar a ponerse en riesgo su salud de sufrir hipotermia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal
Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal

Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal

SLP

Redacción

Dicen autoridades que hay actores que buscan desinformar y desestabilizar entorno de paz

Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios
Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios

Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios

SLP

Redacción

Multarán a los vehículos estacionados en banqueta
Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

SLP

Carmen Hernández

Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia
Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

SLP

Carmen Hernández