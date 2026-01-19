Policías rescatan a adulto mayor
San Ciro de Acosta.- Un adulto mayor que se encontraba recostado a la orilla de la carretera fue rescatado por agentes policiacos y trasladado a su domicilio, ante el riesgo de que pudiera fallecer de hipotermia en el lugar de donde levantado.
El comandante de Seguridad Pública Municipal Zimry Hernández, refiere que debido a las bajas temperaturas se están reforzando los patrullajes en todos los sectores del municipio y en caso de encontrar a una persona en situación de calle, trasladarlo a un albergue, debido a las bajas temperaturas que es están registrando en la región.
Durante la madrugada se detectó a un adulto mayor recostado a la orilla de la carretera 69 , por lo que de inmediato se le auxilio y fue llevado al albergue.
El adulto mayor de nombre Nicolás de 60 años de edad, con domicilio en la localidad del Quelitalillo, luego fue trasladado a su domicilio, para evitar que llegar a ponerse en riesgo su salud de sufrir hipotermia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal
Redacción
Dicen autoridades que hay actores que buscan desinformar y desestabilizar entorno de paz