Por fin baja costo del chile serrano

RIOVERDE.- Luego de varias semanas en que se cotizó a un precio muy el chile serrano, que llegó a costar a 100 pesos el kilogramo, ya bajó de precio y actualmente se cotiza a 60 pesos.

Propietarios de fruterías dieron a conocer que algunos costos de frutas y legumbres se ha mantenido, pero otros han tenido un precio exorbitante, que obliga a las amas de casa a no comprarlo, por la falta de recursos.

Uno de los productos que se incrementó a un precio que en muchos años no se había incrementado, fue el kilogramo de chile serrano, cuyo costo oscilaba en 100 pesos pero ya redujo su costo y actualmente se expende entre 60 y 80 pesos el kilogramo, el chile proviene de Villa de Arista. En cuanto al costo de la cebolla, se cotiza en 22 y hasta 24 pesos, un valor muy elevado, que afecta el bolsillo de las amas de casa, otro caso es el manojo de ramo de cilindro, que está en 15 pesos.

También el jitomate que está a 10 pesos el kilogramo, está a un costo muy accesible, porque hay mucha producción en la Zona Media.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí