"Por las nubes", el precio del jitomate

CIUDAD VALLES.- Los mayoristas refieren que el tomate y los chiles que más se usan en la cocina de todo el país escasean porque el mercado y los productores enviaron grandes cantidades a Estados Unidos. El tomate no baja de 40 pesos el kilo.

Ángel Salazar Hernández, mayorista y bodeguero de Valles afirmó que la escasez de jitomate en el país se debió a una exportación extraordinaria hecha a los Estados Unidos, de los más grandes productores, como Sinaloa o Sonora por el déficit ocurrido en el país del norte debido a la pérdida total de cultivos en las nevadas de enero pasado.

Ante la escasez de producto, el precio subió de manera dramática un 200 por ciento y de 15, ahora está en 42 pesos. De igual manera el chile serrano y el jalapeño, que pasaron de costar 20 pesos a tener un valor de hasta 70 pesos por kilo, es decir, también un 200 por ciento más caro.

El costo afecta sensiblemente los bolsillos de los consumidores porque ambas frutas para alimentos salados están en casi toda la dieta tradicional mexicana.

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