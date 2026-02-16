logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Postergan apertura de carrera de Psicología

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Postergan apertura de carrera de Psicología

CIUDAD VALLES.- La carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se postergó para el 2027 porque la casa de estudios realiza una actualización de la misma.

Isaac Lara Azuara dijo que debido a que la Facultad de Psicología en la capital del estado está a punto de renovar la currícula, por ese motivo han decidido esperar a que se dé el proceso, porque de lo contrario, comenzarían a ofertar una carrera con asignaturas que no van con los intereses profesionales y sociales de la actualidad.

Refirió que el enfoque se concentrará en el área clínica, más que en lo educativo o lo social y que podría haber apertura para los interesados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan obras de rehabilitación en Conalep
Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Realizan obras de rehabilitación en Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam
Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

SLP

Redacción

Retiene el grupo Ave a pedigüeños
Retiene el grupo Ave a pedigüeños

Retiene el grupo Ave a pedigüeños

SLP

Carmen Hernández

Fueron detectados en la plaza principal; regañan a padres de familia

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión
Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

SLP

Redacción