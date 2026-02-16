Postergan apertura de carrera de Psicología

CIUDAD VALLES.- La carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se postergó para el 2027 porque la casa de estudios realiza una actualización de la misma.

Isaac Lara Azuara dijo que debido a que la Facultad de Psicología en la capital del estado está a punto de renovar la currícula, por ese motivo han decidido esperar a que se dé el proceso, porque de lo contrario, comenzarían a ofertar una carrera con asignaturas que no van con los intereses profesionales y sociales de la actualidad.

Refirió que el enfoque se concentrará en el área clínica, más que en lo educativo o lo social y que podría haber apertura para los interesados.