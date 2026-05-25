Premian ganadores de concurso Inspira

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MATEHUALA.- La Cámara Nacional de Comercio, CANACO Matehuala, en coordinación con Desarrollo Económico municipal, entregó reconocimientos a los ganadores del concurso "Inspira 2026", donde jóvenes y emprendedores recibieron recursos para fortalecer sus proyectos.

Llevaron a cabo la evaluación de los proyectos de emprendimiento de alumnos de diferentes escuelas.

La tarde de este viernes dieron a conocer a los ganadores del concurso Inspira 2026, un espacio que ayudó a impulsar el talento, la creatividad y a plasmar ideas innovadoras de los jóvenes y emprendedores del municipio.

Los ganadores recibieron 25 mil pesos para el primer lugar, 15 mil pesos el segundo y 10 mil pesos el tercer puesto.

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También se reconoció la colaboración de las instituciones educativas, quienes desde la presentación del proyecto se sumaron y facilitaron información y tiempo a sus estudiantes para que pudieran participar.

"El conjuntar a las escuelas con el gobierno y el comercio es como ayudamos a que Matehuala crezca", indicó el presidente de la CANACO Matehuala.

En la categoría Media, dirigida a secundarias, el primer lugar fue para "Eco Plant Sensor", del Colegio Amado Nervo; el segundo lugar también correspondió al Colegio Amado Nervo, y el tercer lugar fue para "Granja del Retiro", del Colegio Real del Fraile.

En la categoría Media Superior, dirigida a preparatorias, el primer lugar fue para "Abeja Sagrada" del CBTA 52; el segundo lugar para "Desert Vitality", de la Escuela Preparatoria de Matehuala de la UASLP y el tercer lugar para "K-Link Atelier" del CBTIS 151.

En la categoría Superior, dirigida a universidades, el primer lugar fue para "Open Run App" del Instituto Tecnológico de Matehuala; el segundo lugar para "Red Urbana", de la UAMRA de la UASLP; y el tercer lugar para "Alex Almanza Studio", también de la UAMRA de la UASLP.

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