Preparan evento de matrimonios colectivos

Matehuala.- El DIF municipal invita a las parejas que quieran regularizar su unión matrimonial a participar en los matrimonios colectivos 2026, que se llevarán a cabo el 14 de febrero, por lo que se invita a las parejas que quieran contraer matrimonio por la vía civil inscribirse, los trámites serán gratuitos.

La jornada de carios se realizará para formalizar la unión de las parejas y fortalecer la unión familiar, hay muchas parejas que tienen muchos años viviendo juntos y con hijos, pero no están casados por la vía civil, algunos por problemas económicos u otras situaciones.

Las parejas interesadas contraerán matrimonio y será un proceso gratuito.

Cabe hacer mención que al vivir en unión libre no se adquieren tantos derechos como al contraer matrimonio por la vía legal, como lo es en el caso de los trabajadores que tienen seguro, pues en el caso de fallecer no podrían dejarle una pensión a su pareja, o tampoco poderle brindar el apoyo de servicios médicos, si no están casados por la vía civil.

Los requisitos que deben cumplir las parejas participantes será presentar acta de nacimiento original, CURP, copia de INE ampliada al 200 por ciento, análisis prenupciales, certificado médico, solicitud de matrimonio, comprobante de domicilio, acta de divorcio en el caso de ser casados, y en el caso de viudez, acta de defunción.

Se tiene hasta el 6 de febrero para presentar los documentos en las instalaciones del DIF municipal, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes.