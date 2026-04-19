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Preparan festividad de Virgen del Carmen

Por Carmen Hernández

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Preparan festividad de Virgen del Carmen

RIOVERDE.- Alistan la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que se realizará en el mes de julio, por lo que se lanzó la convocatoria para participar como reina de las fiestas patronales, para que jóvenes puedan participar y engalanar los eventos que se lleven a cabo.  

La Parroquia dio a conocer que se tiene todo listo para las fiestas que se desarrollarán en el mes de julio. 

A partir de hoy están abiertas las inscripciones para que se inscriban jóvenes y se cierra el 10 de mayo. 

Podrán participar jovencitas desde los 15 a 20 años de edad, las menores deberán contar con la autorización de los padres de familia. 

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Dentro de los requisitos que deben cumplir las participantes es que cuenten con los sacramentos de iniciación cristiana.  

Es por ello que se les invita a las jovencitas para que se acerquen y se registren. 

La coronación se llevará a cabo en el mes de julio, dentro de las fiestas patronales.

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