Preparan matrimonios colectivos

Parejas podrán regularizar su unión matrimonial; recibirán apoyo

Por Carmen Hernández

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan matrimonios colectivos

SAN CIRO DE ACOSTA.- Invitan a parejas a regularizar su unión matrimonial en las bodas colectivas que se realizarán este próximo 14 de febrero por parte de autoridades municipales, se les apoyará a las parejas con el costo del matrimonio y además se les ofrecerá un brindis después de la ceremonia civil, aún no se define dónde se llevará a cabo el evento. 

La titular de Registro Civil Municipal dio a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo los matrimonios colectivos, las parejas interesadas deberán presentar su documentación con 15 días de anticipación para poder participar en el evento.  

Los requisitos son análisis clínicos, acta de nacimiento, INE y 4 testigos. 

Las bodas se realizarán en el marco del Día del Amor y la Amistad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por lo que se invita a las parejas para que se acerquen a la oficina de Registro Civil, para que lleven la documentación y sea revisada para que esté en orden.

