Problemas legales impiden poner toma de agua en Balcones

CIUDAD VALLES.- Margarito Manilla García, del departamento jurídico de la Dapas dijo que existe la intención de poner una toma de agua comunal en Balcones, pero no se puede poner en el interior del terreno, porque no hay certidumbre legal en ese lugar.

Dijo que la exigencia de los representantes de la gente de Balcones (a un lado del Gavilán 1), es válida, porque el agua es un derecho, sin embargo, proponen que se les ponga una toma en el interior de la incipiente colonia, pero eso no se puede, ya que los predios son irregulares, de acuerdo con el abogado.

Dijo que la Ley de Aguas advierte que todos deben pagar el servicio y que la propuesta es poner una toma sobre la calle, no obstante, quieren la llave en el interior de la colonia, sin pagar por ello.

Aunque comentó que la resolución del Tribunal Colegiado de ofrecer el servicio a los de ese sector es vigente, no pueden cumplir con la ley, violentando otras, por eso replicarán la resolución.

