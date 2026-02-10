logo pulso
Estado

Protestan los del FDVP por supuesta omisión de amparo

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Líderes del Frente de Defensa de la Vivienda Popular (FDVP) fueron a gritar a las afueras del Juzgado Séptimo, en la calle Abasolo porque no respeta los amparos con los que los vecinos de Balcones tienen el derecho de recibir agua en sus casas y la Dapas los deja sin el servicio, poniendo en riesgo su salud.

Alrededor de las nueve de la mañana, José Inés Velázquez Montes, líder de este movimiento, junto a Jorge Delgado López espetó a voz en cuello que la representante del Juzgado Séptimo es omisa respecto a los amparos promovidos por esta agrupación para que la Dapas provea de agua a 37 familias (alrededor de 120 personas) por derecho humano.

Con adjetivos como "vendidos", Inés Velázquez terminó su perorata después de las nueve y media de la mañana.

