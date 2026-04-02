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Protestan usuarios por alza a tarifa de transporte urbano

Hay quejas por las pésimas unidades y cortos recorridos

Por Jesús Vázquez

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Protestan usuarios por alza a tarifa de transporte urbano

Matehuala.- El aumento de la tarifa de los camiones urbanos conocido como "El Farol", ha sido un golpe para la economía de los ciudadanos, pues anteriormente costaba 12.50 pesos el boleto y ahora ya vale 13.50, muchos opinan que es costoso ya que Matehuala no es una ciudad grande. 

El ajuste a la tarifa ha generado una ola de críticas entre los usuarios, quienes consideran que el aumento es desproporcionado para la realidad económica de la ciudad. 

A través de redes sociales y en las principales paradas de autobús, los ciudadanos han manifestado su inconformidad, argumentando que el servicio no justifica el costo de la tarifa.

Para muchos habitantes, el problema no es solo el monto, sino la frecuencia de uso. 

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Al ser Matehuala una ciudad con una dinámica comercial y educativa centralizada, muchas personas requieren utilizar el transporte hasta cuatro veces al día para cumplir con jornadas laborales partidas o traslados escolares.

"Es un abuso. Matehuala es una ciudad pequeña, las distancias no son tan largas como en una capital para que cobren casi catorce pesos. A las familias que tenemos dos o tres hijos en la escuela, el presupuesto simplemente ya no alcanza", comentó una usuaria afectada.

Además del costo, la principal queja de la población es por las malas condiciones de las unidades de transporte. 

Los usuarios señalan que los tiempos de espera siguen siendo prolongados, muchas unidades se encuentran en mal estado físico y mecánico, algunos faroles la limpieza dentro de los vehículos suele ser deficiente.

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