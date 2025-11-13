Quema de basura desata incendios en Valles
El riesgo de incendios en Valles aumenta por la quema de basura
CIUDAD VALLES. Hasta dos incendios diarios están combatiendo Protección Civil en este noviembre, de acuerdo con el director, Miguel Ángel Sánchez Hernández.
A pesar de que la temporada de incendios comienza a partir de enero y dura hasta junio, cuando comienzan las lluvias, en el decurso de la última semana han estado sucediendo incendios en diversos puntos de la ciudad.
Esto se debe a que hay una gran parte de la hierba seca en las partes bajas o pegadas al suelo que sirve de combustible cuando hay un incendio, pero los siniestros son todos provocados por la quema de basura, principalmente.
no te pierdas estas noticias
Quema de basura desata incendios en Valles
Huasteca Hoy
El riesgo de incendios en Valles aumenta por la quema de basura
Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia
Jesús Vázquez
Niega sacerdote que lleven a cabo colecta de este tipo
Usuarios destruyen arañas de Iberparking
Redacción
Pasan de la discusión a estas drásticas acciones