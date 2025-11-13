Quema de basura desata incendios en Valles

CIUDAD VALLES. Hasta dos incendios diarios están combatiendo Protección Civil en este noviembre, de acuerdo con el director, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

A pesar de que la temporada de incendios comienza a partir de enero y dura hasta junio, cuando comienzan las lluvias, en el decurso de la última semana han estado sucediendo incendios en diversos puntos de la ciudad.

Esto se debe a que hay una gran parte de la hierba seca en las partes bajas o pegadas al suelo que sirve de combustible cuando hay un incendio, pero los siniestros son todos provocados por la quema de basura, principalmente.