Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Estado

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

Propiedad legal estaría todavía en manos de herederos de Romualdo del Campo

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

CIUDAD VALLES.- El buen juez por su casa ni empieza: ni la Presidencia Municipal ni la plaza principal tienen escrituras aún, aunque no hay ninguna posibilidad de que haya un pleito legal al respecto por parte de algún particular contra el Ayuntamiento.

En medio de una serie de actos públicos en los que el Ayuntamiento ha presumido sobre regularizaciones de predios y lotes de personas en situación de vulnerabilidad legal, hoy se le preguntó al secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán sobre las escrituras del edificio de Palacio Municipal y negó que tuviera esos papeles, así como tampoco dijo estar seguro sobre la propiedad legal de la plaza, que estarían todavía en las herencias de parte de la familia y descendientes de Romualdo del Campo, quien fue un empresario boyante que vivió y promovió el desarrollo de muchas áreas de la productividad en Valles hace casi un siglo, de acuerdo con datos de cronistas de la ciudad.

El secretario explicó que por cuestiones también legales, la propiedad añosa del Gobierno protege de cualquier controversia legal la posesión de esos inmuebles, usados durante más de 80 años por toda la población.

