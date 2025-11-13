Usuarios destruyen arañas de Iberparking

CIUDAD VALLES.- Rebelión contra Iberparking: ahora los ciudadanos se marchan de donde fueron inmovilizados arrancando la araña de sus neumáticos, sin importarles alguna sanción por esta acción.

En menos de una semana, dos ciudadanos se han marchado con la araña puesta en uno de los neumáticos de sus carros o simplemente las rompen para poder marcharse.

El inmovilizador es el artefacto que usan los trabajadores de Iberparking para detener de manera temporal una unidad de algún conductor que no pagó el tiempo de estacionamiento en el parquímetro y, en el lapso menor a una semana, los ciudadanos han pasado de la discusión por la colocación de ese artefacto a la destrucción del mismo.

La empresa no ha hecho ninguna maniobra legal contra los automovilistas que estropean sus equipos hasta el momento, pero no se descarta que demanden.

