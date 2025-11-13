logo pulso
Estado

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

Niega sacerdote que lleven a cabo colecta de este tipo

Por Jesús Vázquez

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

Matehuala.- Alerta sacerdote a las familias a no dejarse sorprender por personas que se hacen pasar por seminaristas, que llegan a las viviendas diciendo que van por un donativo del mes de seminario, ya que esta no es estrategia que hace la iglesia católica para pedir apoyo.

Declaró Antonio Espinoza que si alguna persona llega a sus casas pidiendo la aportación del seminario para los jóvenes, este es falso, ya que la iglesia no está pidiendo un donativo casa por casa, agregó que sí están llevando a cabo la colecta anual del seminario, pero no de esta manera, si alguien quiere hacer donaciones debe acudir a la parroquia que les corresponda y no lo entregue a las personas que vayan casa por casa.

 Comentó que han sabido de varios casos de personas que se están haciendo pasar por seminaristas y se encuentran casa por casa pidiendo dinero, para apoyar el seminario, pero esto es completamente falso son personas que se hacen pasar por seminaristas, y es lamentable que haya gente que se aproveche de la fe de las personas y se hagan pasar por seminaristas y acudan casa por casa para estafa a las personas. 

 informó que si llevan a cabo la colecta anual del seminario y esta será el 23 de noviembre y la llevaran a cabo en todas las parroquias, capillas, comunidades y demás lugares donde se reúnen a celebrar la palabra de Dios. 

