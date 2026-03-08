Queman la palapa del campo de San Antonio

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Personas desconocidas incendian la palapa del Campo de San Antonio de las Higueras, lo que generó un incendio y provocó muchos daños materiales.

Personal de Protección Civil Municipal recibió una llamada de auxilio, donde pedía su apoyo ante un incendio que se provocó en el campo deportivo.

Los agentes se trasladaron a la Palapa de San Antonio de las Higueras, los apagafuegos lograron combatirlo, para evitar que se propagara el incendio y generara más daños.

Por fortuna no hubo daños mayores, pero se pudo confirmar que el fuego fue provocado, por lo que las autoridades ya indagan para dar con el paradero de los responsables.

