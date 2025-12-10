Quitan bolos en posadas escolares

Matehuala.- Padre de familia de escuelas de Matehuala han reportado que en las tradicionales posadas que llevaran a cabo en algunas instituciones educativas de Matehuala se ha tomado la decisión de que no habrá bolos, esto debido a los reglamentos de que los niños deben de comer sano.

En la escuela primaria Club de Leones los padres de familia manifestaron que se tomó la decisión de que este año en la posada den tamales y champurrado y que no se den bolos de dulces a los niños de esta escuela, esto fue algo por parte de la mesa directiva de la institución, y hacer una posada tradicional pero que no se le den bolos de dulces a los niños, por los reglamentos que tiene la Secretaría de Educación de que dentro de las instituciones educativas no den dulces, refrescos o mala alimentación a los niños.

Por otra parte, en otras escuelas también han manifestado que para las posadas navideñas no se darán bolos a los niños, pues luego se hace un gasto muy fuerte para los padres de familia en las instituciones educativas, y tienen que pagar el bolo, más aparte la cooperación de la comida, y por este tipo de cosas luego no mandan a los niños a convivir durante la posada, o se ha dado casos en los que los papás no cooperan para el bolo y al menor no se le da bolo lo cual se ve completamente mal.

Pero también hay escuelas en las que a pesar de los reglamentos que tienen para proteger la salud de los niños de problemas como obesidad y diabetes infantil, las escuelas sí darán bolos, pues los padres aseguran que estas son reglas muy extremas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí