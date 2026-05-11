Realizan acto cívico en monumento a la madre

Matehuala.- Se llevó a cabo un acto cívico frente al monumento a las madres en la Plaza 10 de Mayo con motivo del día de la madre y para conmemorar al ser más hermoso de la tierra: la madre, la mujer encargada de dar vida e incluso de dar su vida por sus hijos.

El evento fue encabezado por la presidenta del DIF Municipal, Zoraira Hernández de los Reyes, y el presidente municipal, Raúl Ortega Rodríguez, acompañados por integrantes del Cabildo, funcionarios y ciudadanía en general.

Se colocó un arreglo floral y se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las madres que han fallecido, pues las madres son el tesoro más grande de la humanidad, ya que dan todo por el bienestar de sus hijos sin importar religiones ni naciones. Asimismo, se pidió a Dios que bendiga a todas las mamás de Matehuala.

También se presentó un evento musical para las madres presentes, donde el coro del Centro Cultural de Matehuala interpretó algunas melodías dedicadas a las mamás, destacando la canción "Mi Primer Amor", con la que algunos de los asistentes lloraron al recordar a sus madres ya fallecidas.

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La presidenta del DIF, dijo que las madres son mujeres extraordinarias que, con amor, esfuerzo y entrega, sostienen a nuestras familias y a nuestra sociedad.

Señaló que este evento fue realizado para honrar con cariño a las mujeres que brindan cuidado, fortaleza y esperanza, y que este día celebra no solo a las mamás, sino también el amor incondicional, la paciencia y el ejemplo que representan en cada hogar.