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Realizan clínica de voleibol infantil y juvenil

Niños y jóvenes son capacitados

Por Jesús Vázquez

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan clínica de voleibol infantil y juvenil

Matehuala.- La Liga Infantil y Juvenil de Voleibol llevó a cabo la Clínica de Voleibol impartida por Ignacio Sánchez Palmeros, destacado entrenador con amplia trayectoria, quien se ha desempeñado como director técnico y formador de Selecciones Nacionales Sub 17 y Sub 20.

Durante tres días de intensa actividad en doble sesión, 34 niñas y jóvenes participaron en este proceso de capacitación, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos técnicos en esta disciplina. El desarrollo de esta clínica fue posible gracias al trabajo coordinado entre organizadores y el respaldo de los padres de familia, quienes jugaron un papel fundamental en el impulso de sus hijas dentro del ámbito deportivo.

Los asistentes a esta clínica se encontraban muy emocionados de poder participar en un evento d este tipo que les ayudara a perfeccionar diferentes técnicas de este deporte, y gracias a esto podrán participar en varios torneos mejorando su calidad de juego.

La experiencia y profesionalismo del entrenador invitado dejaron un aprendizaje significativo en las participantes, reafirmando la importancia de la capacitación continua como base para el crecimiento de nuestros atletas y el fortalecimiento del deporte en Matehuala, cabe destacar que en Matehuala hay varios equipos infantiles y juveniles de este deporte y han logrado obtener los primeros lugares en torneos nacionales.

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