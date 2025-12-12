Realizan concurso de Fachadas Navideñas

RIOVERDE.- Invitan a comerciantes a participar en el concurso de Fachadas Navideñas, el ganador obtendrá de premio 7 mil pesos, también se premiará al segundo y tercer mejor arreglo.

Las autoridades municipales dieron a conocer que no puede pasar desapercibida esta fecha tan especial.

Por lo que piden a cada uno de los comerciantes que tengan su propio estilo y arreglen su fachada según su estilo.

Es por ello que se invita a la población para que decoren su negocio, puedan llevarse el primer lugar que tendrá un premio en efectivo.

Así como 3 mil pesos al segundo lugar, tercer lugar obtendrá mil pesos.

Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por lo que piden a la población se registre con tiempo para participar en este concurso.

Los participantes deberán enviar una fotografía de la fachada y en los próximos días un jurado calificador estará recorriendo cada uno de los establecimientos para poder definir cuál es el ganador.

El premio se estará entregando el próximo 6 de enero del 2026.