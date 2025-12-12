logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Estado

Realizan concurso de Fachadas Navideñas

Se invita a comerciantes al evento, habrá premios a los tres mejores arreglos

Por Carmen Hernández

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
Realizan concurso de Fachadas Navideñas

RIOVERDE.- Invitan a comerciantes a participar en el concurso de Fachadas Navideñas, el ganador obtendrá de premio 7 mil pesos, también se premiará al segundo y tercer mejor arreglo. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que no puede pasar desapercibida esta fecha tan especial.  

Por lo que piden a cada uno de los comerciantes que tengan su propio estilo y arreglen su fachada según su estilo. 

Es por ello que se invita a la población para que decoren su negocio, puedan llevarse el primer lugar que tendrá un premio en efectivo. 

Así como 3 mil pesos al segundo lugar, tercer lugar obtendrá mil pesos.  

Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por lo que piden a la población se registre con tiempo para participar en este concurso. 

Los participantes deberán enviar una fotografía de la fachada y en los próximos días un jurado calificador estará recorriendo cada uno de los establecimientos para poder definir cuál es el ganador. 

El premio se estará entregando el próximo 6 de enero del 2026.

