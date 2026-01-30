Realizan feria de pensión del seguro social americano

Matehuala.- Se inauguró la Feria de Pensión del Seguro Social Americano, un programa que orienta, asesora y gestiona la posible pensión para personas que trabajaron 10 años o más en los Estados Unidos y cuentan con registro en el Seguro Social de ese país.

Por primera vez esta feria se realiza fuera de la capital del estado y llega a Matehuala, marcando un hecho histórico y acercando este beneficio directamente a nuestra gente, se contó con la presencia de Juan Alejandro Guerrero, asistente consular de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, quien realiza la revisión directa del historial laboral de las y los participantes previamente registrados .

En esta jornada también estuvo Carlos Jiménez Martínez, director de Vinculación Internacional del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, Laura López Campos, Coordinadora Estatal del programa de Seguro Social Americano, Enrique Olivares, director de Atención Ciudadana y Atención al Migrante en Matehuala.

Los asistentes a esta feria estuvieron entregando papelería para saber si son candidatos o candidatas a obtener su pensión, reconociendo años de esfuerzo y trabajo en el extranjero, pues hay muchas personas que trabajaron por muchos años en Estados Unidos de América, y posteriormente regresaron a Matehuala.

