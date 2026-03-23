logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan kermes pro Orquesta Sinfónica

Por Carmen Hernández

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan kermes pro Orquesta Sinfónica

RIOVERDE.- Se realizó kermes y kilómetro de la plata en pro de la Orquesta Sinfónica del Refugio. Cabe destacar que los jóvenes llevaron a cabo un concierto de primavera el sábado en el municipio de Ciudad Fernández y ayer domingo en la plaza principal, con muy buena aceptación de los presentes.  

Padres de familia tuvieron a la venta diversos antojitos mexicanos, aguas frescas y postres, como parte del evento que se realizó.

 También se dispuso del kilómetro de plata, apoyando con una moneda la población, en beneficio de la orquesta, ante las necesidades que enfrenta. 

Lo que se busca es seguir reuniendo recursos económicos para la Orquesta Sinfónica del Refugio, que estará participando en diversos eventos en municipios vecinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down
Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

SLP

Jesús Vázquez

Surge otro siniestro en comunidad Lagunita
Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

SLP

Redacción

Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato
Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

SLP

Redacción

Inician preparación bomberos voluntarios
Inician preparación bomberos voluntarios

Inician preparación bomberos voluntarios

SLP

Jesús Vázquez

Serán capacitados para atender cualquier contingencia