Realizan kermes pro Orquesta Sinfónica

RIOVERDE.- Se realizó kermes y kilómetro de la plata en pro de la Orquesta Sinfónica del Refugio. Cabe destacar que los jóvenes llevaron a cabo un concierto de primavera el sábado en el municipio de Ciudad Fernández y ayer domingo en la plaza principal, con muy buena aceptación de los presentes.

Padres de familia tuvieron a la venta diversos antojitos mexicanos, aguas frescas y postres, como parte del evento que se realizó.

También se dispuso del kilómetro de plata, apoyando con una moneda la población, en beneficio de la orquesta, ante las necesidades que enfrenta.

Lo que se busca es seguir reuniendo recursos económicos para la Orquesta Sinfónica del Refugio, que estará participando en diversos eventos en municipios vecinos.

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