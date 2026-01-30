logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizarán cena baile con causa

Recursos que se obtengan serán para mejorar el servicio que se ofrece en el CODI

Por Carmen Hernández

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán cena baile con causa

RIOVERDE.- Este 14 de febrero se llevará a cabo la cena baile a beneficio del Centro de Orientación de Desarrollo Integral (Codi) la Casa Hogar, los recursos que se recauden serán necesidades que enfrenta el organismo de asistencia.

Ernesto Márquez Cedillo dio a conocer que se tiene todo listo para la cena baile y Rondalla con causa, que se realizará este 14 de febrero a las 8 de la noche en la Finca El Palmar, el costo del boleto será de 400 pesos. 

Además de la cena se contará con la participación de la Rondalla Alborada y Sherlyn Torres, que amenizarán la cena. 

Es por ello que se le invita a la población para que se una a esta loable labor y coopere para la casa hogar para mejore el servicio que se ofrece a menores de edad que son atendidos en este lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante
Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante

Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante

SLP

Redacción

Pide esperar investigaciones por emboscada a la GCE

Colonia Las Cumbres, en penumbras
Colonia Las Cumbres, en penumbras

Colonia Las Cumbres, en penumbras

SLP

Jesús Vázquez

Genera inseguridad, colonos piden se arregle esta falla

Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes
Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

SLP

Redacción

Controlan Bomberos incendio de llantas en un terreno baldío
Controlan Bomberos incendio de llantas en un terreno baldío

Controlan Bomberos incendio de llantas en un terreno baldío

SLP

Carmen Hernández

El fuego se propagó con facilidad al quemarse pastizal seco