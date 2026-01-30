Realizarán cena baile con causa
Recursos que se obtengan serán para mejorar el servicio que se ofrece en el CODI
RIOVERDE.- Este 14 de febrero se llevará a cabo la cena baile a beneficio del Centro de Orientación de Desarrollo Integral (Codi) la Casa Hogar, los recursos que se recauden serán necesidades que enfrenta el organismo de asistencia.
Ernesto Márquez Cedillo dio a conocer que se tiene todo listo para la cena baile y Rondalla con causa, que se realizará este 14 de febrero a las 8 de la noche en la Finca El Palmar, el costo del boleto será de 400 pesos.
Además de la cena se contará con la participación de la Rondalla Alborada y Sherlyn Torres, que amenizarán la cena.
Es por ello que se le invita a la población para que se una a esta loable labor y coopere para la casa hogar para mejore el servicio que se ofrece a menores de edad que son atendidos en este lugar.
