Realizarán concurso de la Paisatroca

Se calificará ambientación, decoración, orden y puntualidad

Por Carmen Hernández

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Realizarán concurso de la Paisatroca

RIOVERDE.- Invitan a los paisanos a participar en el concurso de la Paisatroca, que se realizará hoy por la tarde, con atractivos premios para la ganadora. 

La actividad iniciará con un desfile de trocas a las 5:30 de la tarde, que arrancará en el Boulevard Ferrocarrilero continuar por el Puente de Fierro y terminar en la plaza principal. 

Se estará evaluando ambientación, decoración, orden y puntualidad, que serán los puntos a cumplir para ganar el evento. 

El premio será de 20 mil pesos, los que serán aplicados a una causa social, la cual consiste en la donación de una silla PCI para un beneficiario. 

Las personas se pueden registrar incluso antes del inicio del recorrido en las oficinas de Migración y Enlace Internacional.  

En este evento también será coronada la reina del Paisano, con la participación de jóvenes paisanas originarias de este municipio.

