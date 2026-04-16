Realizarán programa Notario Público en tu comunidad

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Notarios públicos estarán acudiendo a colonias a brindar orientación a propietarios de inmuebles para que tengan una certeza jurídica de sus viviendas o predios.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se está trabajando de manera coordinada con los Notarios 1,2, 3 y 4 del Distrito de esta región.

Es por ello que a partir del 23 de abril estarán acercando el Programa Notario Público en tu comunidad. Para el 23 de abril de 9 de la mañana a 11, se llevará a cabo en la plaza principal de Ciudad Fernández.

Así mismo el 30 de abril en la Plaza Principal del Ejido del Refugio. El 14 de mayo en la comunidad de la Reforma frente a la Iglesia de Guadalupe, el programa se cerrará el próximo 28 de mayo, en la comunidad del Saucillo frente a la Iglesia. Lo que se busca es brindar asesoría en materia Patrimonial, totalmente gratuita, es por ello que se les exhorta sobre toda a la población de la comunidad para que se acerquen y se despejen las dudas.

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