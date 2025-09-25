logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Fotogalería

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reciben con 'ponchallantas' a avanzada del gobernador en Valles

El convoy de la Guardia Civil Estatal fue obligado a detenerse en la zona

Por Huasteca Hoy

Septiembre 25, 2025 02:59 p.m.
A
Reciben con ponchallantas a avanzada del gobernador en Valles

CIUDAD VALLES.- Delincuentes recibieron de forma hostil al cuerpo de seguridad del Gobernador en Ciudad Valles, pues se encontraron con "ponchallantas" a su paso. Esto, en el marco del informe de Ricardo Gallardo, realizado en Tamazunchale esta tarde

Fue alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando un convoy de patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE), proveniente de la capital potosina, fue obligado a detenerse en el kilómetro 6 de la carretera libre Valles–Rioverde, en el tramo que conecta con la carretera Valles–Naranjo, a la altura de la gasolinera Los Grillitos.

Sobre la cinta asfáltica fueron esparcidos decenas de artefactos metálicos, lo que ocasionó daños a varias patrullas y vehículos particulares que circulaban por la zona.

Momentos después arribaron más unidades de apoyo, que se encargaron de retirar los objetos para restablecer la circulación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta la tarde de este jueves no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reciben con ponchallantas a avanzada del gobernador en Valles
Reciben con ponchallantas a avanzada del gobernador en Valles

Reciben con 'ponchallantas' a avanzada del gobernador en Valles

SLP

Huasteca Hoy

El convoy de la Guardia Civil Estatal fue obligado a detenerse en la zona

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas
Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

SLP

Carmen Hernández

Violó ordenamiento judicial de restricción y efectuó los funerales de su padre

Taxistas niegan servicio a los discapacitados
Taxistas niegan servicio a los discapacitados

Taxistas niegan servicio a los discapacitados

SLP

Carmen Hernández

René Pérez participará en maratón de Juárez
René Pérez participará en maratón de Juárez

René Pérez participará en maratón de Juárez

SLP

Carmen Hernández