Reciben con 'ponchallantas' a avanzada del gobernador en Valles

CIUDAD VALLES.- Delincuentes recibieron de forma hostil al cuerpo de seguridad del Gobernador en Ciudad Valles, pues se encontraron con "ponchallantas" a su paso. Esto, en el marco del informe de Ricardo Gallardo, realizado en Tamazunchale esta tarde.

Fue alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando un convoy de patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE), proveniente de la capital potosina, fue obligado a detenerse en el kilómetro 6 de la carretera libre Valles–Rioverde, en el tramo que conecta con la carretera Valles–Naranjo, a la altura de la gasolinera Los Grillitos.

Sobre la cinta asfáltica fueron esparcidos decenas de artefactos metálicos, lo que ocasionó daños a varias patrullas y vehículos particulares que circulaban por la zona.

Momentos después arribaron más unidades de apoyo, que se encargaron de retirar los objetos para restablecer la circulación.

Hasta la tarde de este jueves no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.