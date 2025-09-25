Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

RIOVERDE.- Acusan a ex delegada de Finanzas de violencia familiar y amenazas, no permitió que la familia estuviera presente en el velorio de su padre quien tenía medidas cautelares, Guardia Civil se negó a detenerla pese a que no respetó la orden del Juez.

Como se recordará, los adultos mayores María del Carmen y Manuel demandaron a su hija Rosario Sánchez por despojo, incluso el padre al enterarse del caso terminó hospitalizado y el Juez ordenó medidas cautelares, contra la exfuncionaria.

Sin embargo, nunca fueron respetadas por María del Rosario, la propia directora del Hospital IMSS Bienestar Edith Reynaga, permitió el ingreso de la mujer para ver a su padre que estaba internado.

El paciente desafortunadamente falleció la madrugada del lunes en el nosocomio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ex servidora pública efectuó el velorio y contrató a una empresa de seguridad privada para que le negaran el acceso a los hijos y nietos de su progenitor, algo que le habían prohibido.

Fue a las 10 de la noche cuando arribaron 2 patrullas de la Guardia Civil del Estado con documento en mano con las medidas cautelares, pero no lograron que los hijos y nietos pudieran acompañar a su familiar durante el velorio.

Los oficiales se negaron a llevarse detenida a Rosario Sánchez, a pesar de que no podía acercarse a sus padres.

También se llevó a cabo un operativo para tratar de localizar a la madre de nombre María del Carmen, quien está supuestamente privada de la libertad y quien tiene 2 días que no toma su medicamento que requiere para estar en salud sana.

Finalmente, Manuel uno de los hijos, acudió a formalizar otra denuncia por violencia familiar y amenazas en contra de Rosario, a quien hace responsable en caso de que le llegue a pasar algo.