logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

Violó ordenamiento judicial de restricción y efectuó los funerales de su padre

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

RIOVERDE.- Acusan a ex delegada de Finanzas de violencia familiar y amenazas, no permitió que la familia estuviera presente en el velorio de su padre quien tenía medidas cautelares, Guardia Civil se negó a detenerla pese a que no respetó la orden del Juez. 

Como se recordará, los adultos mayores María del Carmen y Manuel demandaron a su hija Rosario Sánchez por despojo, incluso el padre al enterarse del caso terminó hospitalizado y el Juez ordenó medidas cautelares, contra la exfuncionaria. 

Sin embargo, nunca fueron respetadas por María del Rosario, la propia directora del Hospital IMSS Bienestar Edith Reynaga, permitió el ingreso de la mujer para ver a su padre que estaba internado. 

El paciente desafortunadamente falleció la madrugada del lunes en el nosocomio.   

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ex servidora pública efectuó el velorio y contrató a una empresa de seguridad privada para que le negaran el acceso a los hijos y nietos de su progenitor, algo que le habían prohibido. 

Fue a las 10 de la noche cuando arribaron 2 patrullas de la Guardia Civil del Estado con documento en mano con las medidas cautelares, pero no lograron que los hijos y nietos pudieran acompañar  a su familiar durante el velorio. 

Los oficiales se negaron a llevarse detenida a Rosario Sánchez, a pesar de que no podía acercarse a sus padres. 

También se llevó a cabo un operativo para tratar de localizar a la madre de nombre María del Carmen, quien está supuestamente privada de la libertad y quien tiene 2 días que no toma su medicamento que requiere para estar en salud sana.  

Finalmente, Manuel uno de los hijos, acudió a formalizar otra denuncia por violencia familiar y amenazas en contra de Rosario, a quien hace responsable en caso de que le llegue a pasar algo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas
Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

SLP

Carmen Hernández

Violó ordenamiento judicial de restricción y efectuó los funerales de su padre

Taxistas niegan servicio a los discapacitados
Taxistas niegan servicio a los discapacitados

Taxistas niegan servicio a los discapacitados

SLP

Carmen Hernández

René Pérez participará en maratón de Juárez
René Pérez participará en maratón de Juárez

René Pérez participará en maratón de Juárez

SLP

Carmen Hernández

Calle Las Flores, arteria sin salida
Calle Las Flores, arteria sin salida

Calle Las Flores, arteria sin salida

SLP

Miguel Barragán