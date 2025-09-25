Taxistas niegan servicio a los discapacitados

RIOVERDE.- Personas con discapacidad se quejan de que los trabajadores del volante les niegan el servicio de transporte público.

Usuarios que dependen de una silla de ruedas, dieron a conocer que es muy difícil poder llegar a sus áreas de trabajo o acudir a realizar sus compras, ya que ningún vehículo de transporte de alquiler los transporta.

Mencionaron que al tratar de utilizar un taxi, de manera inmediata los trabajadores del volante argumentan que van a un servicio especial o que no traen espacio en la cajuela para trasladar la silla de ruedas, entre otros pretextos.

Por lo que solicitaron que concienticen a los trabajadores del volante sobre la importancia de brindar el servicio, el cual utilizan por necesidad porque no cuentan con automóvil propio para que los trasladen sus propias familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señalaron que han sufrido un accidente y por ello han dependido de una silla de ruedas y requieren recibir un apoyo de diversos servicios, en este caso de transporte.