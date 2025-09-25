logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Taxistas niegan servicio a los discapacitados

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Taxistas niegan servicio a los discapacitados

RIOVERDE.- Personas  con discapacidad se quejan de que los trabajadores del volante les niegan el servicio de transporte público.  

Usuarios que dependen de una silla de ruedas, dieron a conocer que es muy difícil poder llegar a sus áreas de trabajo o acudir a realizar sus compras, ya que ningún vehículo de transporte de alquiler los transporta. 

Mencionaron que al tratar de utilizar un taxi, de manera inmediata los trabajadores del volante argumentan que van a un servicio especial o que no traen espacio en la cajuela para trasladar la silla de ruedas, entre otros pretextos. 

Por lo que solicitaron que concienticen a los trabajadores del volante sobre la importancia de brindar el servicio, el cual utilizan por necesidad porque no cuentan con automóvil propio para que los trasladen sus propias familias. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señalaron que han sufrido un accidente y por ello han dependido de una silla de ruedas y requieren recibir un apoyo de diversos servicios, en este caso de transporte.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas
Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

SLP

Carmen Hernández

Violó ordenamiento judicial de restricción y efectuó los funerales de su padre

Taxistas niegan servicio a los discapacitados
Taxistas niegan servicio a los discapacitados

Taxistas niegan servicio a los discapacitados

SLP

Carmen Hernández

René Pérez participará en maratón de Juárez
René Pérez participará en maratón de Juárez

René Pérez participará en maratón de Juárez

SLP

Carmen Hernández

Calle Las Flores, arteria sin salida
Calle Las Flores, arteria sin salida

Calle Las Flores, arteria sin salida

SLP

Miguel Barragán