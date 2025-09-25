René Pérez participará en maratón de Juárez

RIOVERDE.- El atleta René Eduardo Ortiz se prepara para participar este 17 de octubre en el Marathon Internacional de Ciudad Juárez, evento atlético que atrae a corredores de gran calidad.

Refiere el corredor que su meta principal es participar el próximo año en un maratón en Puerto Rico, pero que será de gran preparación estar presente en este a desarrollarse en Ciudad Juárez.

Actualmente entrena 13 horas por semana, para estar listo para el Marathon Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se celebrará el 17 de octubre, recordó que el año que participó obtuvo el segundo lugar y ahora tiene la fe de lograr una mejor posición y por ende brindar un mejor papel.

Puntualizó que para retirarse, le gustaría participar en una competencia internacional de gran prestigio.

