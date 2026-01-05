Recorre imagen de Señor de Matehuala parroquias

Matehuala.- Dentro de las fiestas patronales en honor al Señor de Matehuala la réplica de la imagen ha recorrido las diferentes parroquias de la ciudad, con la finalidad de estar más cerca de los feligreses que acuden a darle las gracias por las bendiciones recibidas.

La réplica salió de la Catedral en caravana hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue recibida por los feligreses y en su honor se llevó a cabo una misa, luego continuó la caravana a la Parroquia de San Francisco de Asís de la colonia Olivar de las Ánimas y seguir hasta la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia República.

La imagen llegará a la Parroquia del Sagrario, donde permanecerá hasta el día de la fiesta mayor, este martes para regresarla a la Catedral.

En todas las parroquias han acudido cientos de feligreses a darle las gracias por las bendiciones y pedirle que en este nuevo año cuide a sus familias, así mismo la gente se ha unido a orar por la paz de Matehuala.

La fiesta patronal en honor al Señor de Matehuala será este martes, por lo que este día desde temprana hora le cantarán las mañanitas y al medio día habrá una misa especial oficiada por monseñor Margarito Salazar Cárdenas en la Catedral, por la tarde esperan peregrinaciones de distintos puntos de la ciudad y comunidades.