Recupera policía botín de un atraco

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fueron recuperados objetos robados, fueron localizados en un terreno de la calle Frontera, donde presuntamente el delincuente dejó abandonado su botín obtenido en el atraco.

Una familia fue víctima de un robo en la calle Platanares y Galeana, por lo que pidió auxilio para poder detener al delincuente y fueran recuperados sus bienes que le fueron robados.

Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron un recorrido por las principales calles donde se generó el atraco.

Por lo que luego de algunas indagaciones fueron localizados abandonados en un terreno en la calle Frontera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La parte del botín son una carretilla y un frigobar, entre otros artículos del hogar.

Los oficiales pusieron a disposición del Juez calificador en turno el botín que fue recuperado, quien de inmediato entregó los implemento a los propietarios, luego de cumplir con los requisitos legales correspondientes.