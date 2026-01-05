logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Recupera policía botín de un atraco

Por Carmen Hernández

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Recupera policía botín de un atraco

RIOVERDE.- En el Ejido de San Marcos fueron localizados objetos robados en una vivienda en la Infonavit Los Naranjos, gracias a una llamada anónima.

Agentes de la Guardia Civil Municipal recibieron una llamada sobre un robo cometido en una vivienda en el Fraccionamiento Los Olivos anexo a la Infonavit Los Naranjos. 

Por lo que se implementó un operativo y se logró localizar en un domicilio en la calle 20 de Noviembre cerca del Canal 5 en el Ejido de San Marcos donde presuntamente fue dejado el botín que obtuvieron los delincuentes.

La vivienda ha sido señalada como punto de reunión de presuntos delincuentes mencionados como El Teto, Barbas y el Mafias, quienes huyeron del lugar al percatarse la presencia de las patrullas, dejando el botín en la vivienda. 

En el exterior quedaron los objetos que habían sido sustraídos de la casa. 

Así mismo se implementó un operativo para tratar de capturar a los delincuentes, pero no se tuvo éxito.

