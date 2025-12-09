logo pulso
Recuperan policías adorno navideño

Por Carmen Hernández

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Recuperan policías adorno navideño

Ciudad Fernández.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recuperan adorno navideño que había sido robado de la alcaldía. 

Durante la madrugada se reportó el robo de un oso de peluche, que es parte de los adornos navideños instalados en la puerta de la presidencia municipal.  

El hombre que se lo robó dijo que había sustraído el peluche para entregárselo al amor de su vida. 

Los oficiales implementaron el Operativo Peluche y lograron asegurar al sujeto de nombre Carlos de 25 años de edad, quien fue localizado en la Colonia Loma Bonita. 

Tras impresionante operativo, los uniformados a bordo de la patrulla 037 recuperaron el adorno navideño, pues el sujeto lo traía en su poder. 

El oso de peluche fue colocado de nueva cuenta en la fachada de la presidencia municipal, como parte de los adornos navideños que se instalaron en la ciudad.

El hombre fue detenido y trasladado a la barandilla municipal, donde más tarde recuperó su libertad luego de que pagara la sanción a la que se hizo acreedor.

