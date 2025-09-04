logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

CÁLIDA BIENVENIDA

Refuerzan operativos en zona de El Cañón

Estudiantes compran cerveza en negocios de la localidad

Por Carmen Hernández

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
Refuerzan operativos en zona de El Cañón

Ciudad Fernández.- Se refuerzan los operativos en la zona de El Cañón, tras confirmar que alumnos de la Escuela Secundaria compraron bebidas alcohólicas, un hecho que debe ser sancionado pues está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.  

Héctor Denes Moreno director de Comercio, dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con Derechos Humanos y que se están haciendo recorridos por zonas de El Cañón y Plan de Arriba, para prevenir cualquier hecho delictivo.  

Refiere el funcionario que se recibió una queja de que alumnos de la escuela secundaria y con uniforme acudieron a comprar una caguama, un hecho que debe ser sancionado. 

Señalaron que se diálogo con los propietarios de negocios, sobre la importancia de no vender bebidas alcohólicas a menores de edad y también que respeten el horario para la venta de bebidas alcohólicas.  

Puntualizó que en los operativos que han aplicado no han encontrado a menores consumiendo bebidas alcohólicas en establecimientos. 

