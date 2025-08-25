logo pulso
REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Estado

Regaló diputada del PVEM terreno a quinceañera viral

El presente de Brisseire Sánchez López fue parte de los que Isela Anali desveló

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
Foto: Especial

Foto: Especial

CIUDAD VALLES.- Dentro de la fiesta más transmitida de la historia de la Huasteca sur, la diputada del Partido Verde y exalcaldesa de Tampacán, Brisseire Sánchez López, regaló un terreno de 90 metros cuadrados a Isela Analí Morales, la quinceañera más viral.

Las dos veces alcaldesa de Tampacán le obsequió un terreno en un fraccionamiento del municipio axtleense, como parte de los regalos que ayer Isela abrió o desveló en el escenario, ante cientos de personas, durante una de las etapas del festejo que fue atendido por medios de todo el país.

Lo que comenzó como una celebración íntima marcada por la decepción y la tristeza, se transformó en uno de los eventos más esperados del año en la Huasteca potosina.

La historia de Isela Anali Santiago Morales, una joven originaria del municipio de Axtla de Terrazas e hija de una familia recolectora de basura, se ha convertido en un fenómeno viral. 

