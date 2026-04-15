logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Registro al Seguro Universal de Salud será en las capitales

Por Miguel Barragán

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- La inscripción al programa del Servicio Universal de Salud (SUS) será en las capitales de los estados federados, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con información de Bienestar en San Luis Potosí, por lo pronto, las inscripciones a este nuevo programa serán solamente en las capitales de 24 estados que federalizaron sus sistemas de salud, así como en municipios de la Ciudad de México y posteriormente vendrá la credencialización.

Después de este primer paso, habrá información sobre el inicio del papeleo para este beneficio en las demás entidades de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles
Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

SLP

Pulso Online

El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado

Colonos de Tanque Colorado, de fiesta
Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

SLP

Jesús Vázquez

Celebran 100 años de la dotación de sus tierras

Profe acusado de abuso, separado de su cargo
Profe acusado de abuso, separado de su cargo

Profe acusado de abuso, separado de su cargo

SLP

Redacción

Ya investiga la FGE la denuncia presentada

Concluyó la Feria de la Charamusca
Concluyó la Feria de la Charamusca

Concluyó la Feria de la Charamusca

SLP

Jesús Vázquez