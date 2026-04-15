Registro al Seguro Universal de Salud será en las capitales

CIUDAD VALLES.- La inscripción al programa del Servicio Universal de Salud (SUS) será en las capitales de los estados federados, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con información de Bienestar en San Luis Potosí, por lo pronto, las inscripciones a este nuevo programa serán solamente en las capitales de 24 estados que federalizaron sus sistemas de salud, así como en municipios de la Ciudad de México y posteriormente vendrá la credencialización.

Después de este primer paso, habrá información sobre el inicio del papeleo para este beneficio en las demás entidades de México.