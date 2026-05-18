Remedia Dapas contaminación al río Valles

CIUDAD VALLES.- Conagua sí abrió un expediente sobre la contaminación al río desde la colonia La Florida, aunque el titular, Darío Fernando González Castillo aclaró que la Dapas ya se encuentra remediando el problema.

Dijo que no solamente fue el derrame de La Florida, sino otros dos más que están río arriba de este punto los que fueron señalados y por los que comenzaron un expediente que lleva un proceso de aproximadamente tres meses.

Explicó que de cualquier manera, la Dapas ya se encuentra en proceso de remediación de estos desperfectos que arrojan miles de litros de aguas negras al río.