Renuncia regidora de Movimiento Ciudadano

Ciudad Fernández.- Renuncia la regidora de Movimiento Ciudadano Giselle Martínez Konishi, por lo que la suplente Irma Olguín tomó protesta para asumir el cargo.

Ayer durante la reunión de Cabildo fue presentado el oficio donde la regidora propietaria Giselle Martínez Konishi presunto su renuncia voluntaria, aduciendo motivos personales para dejar el cargo.

En la reunión el alcalde Rodolfo Loredo Hernández le tomó protesta a Irma Martínez, quien tendrá a su cargo las comisiones Transparencia y Acceso a la Información, Cultura, Recreación, Deportes y otra comisión. La Edil sostuvo que trabajará con responsabilidad, impulsando iniciativas que beneficien a la población en general, que continuará realizando su trabajo de la mejor manera, con responsabilidad para no desentonar.