Reporta sector hotelero mínimas ganancias

Matehuala.- El sector hotelero reporta que fueron muy pocos los huéspedes que tuvieron durante la temporada vacacional, por lo que fueron pocos los ingresos que tuvieron.

Jorge Palacios Estrada, vicepresidente de la sección de hoteles y moteles de Matehuala, dio a conocer que en el periodo vacacional de Semana Santa de este año fue muy bajo el servicio que tuvieron por personas que se hospedan, cuando en otros años estas fechas eran en las que los hoteles se llenaban.

Mencionó que cada año los hoteles lograban tener llenos, ya que llegaban cientos de personas a visitar la ciudad para ver a sus familiares y amigos, además de aprovechar para asistir a la Feria de la Charamusca o acudir a visitar el Pueblo Mágico de Real de Catorce, lamentablemente, este año el sector hotelero no tuvo la ocupación que esperaban

Comentó que quizá esto se deba, en parte, a que Matehuala ha sido noticia a nivel nacional e internacional en las últimas semanas, lo que ha generado una mala imagen de la ciudad, provocando que las personas prefieran no visitar la "Ciudad de las Camelias".

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Cabe mencionar que esto no solo no afecta a los hoteleros, sino también a diferentes sectores de servicios, ya que los visitantes son quienes más compras hacen en esta temporada.

Además, son quienes más utilizan el servicio de transporte; sin embargo, este año los taxistas reportaron que no les fue muy bien durante Semana Santa.

También se ve reflejado en el servicio de restaurantes e incluso en las tiendas de la esquina.