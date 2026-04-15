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Repunta ocupación hotelera en Valles

Esto, respecto a 2025 en Semana Mayor, de acuerdo a Turismo

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Repunta ocupación hotelera en Valles

CIUDAD VALLES.- Aumentó un 11 por ciento la ocupación hotelera promedio en esta última Semana Santa, respecto a la del 2025, de acuerdo con la directora de Turismo del Ayuntamiento Vernice Alejandra Soria Treviño.

La funcionaria dijo que este 2026, el promedio de ocupación en los 14 días de vacaciones fue de 83 por ciento, 11 puntos porcentuales más que en el 2025, cuando el promedio llegó a 72 

por ciento.

En números reales, esto quiere decir que, de las 1 mil 950 habitaciones que hay en Valles, este año se ocuparon un promedio de 1 mil 618, contra las 1 mil 404 que se llenaron el año pasado.

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Dijo que, desde los años de prohibiciones de la pandemia de Covid-19 (2020-2023), no se habían tenido cifras como las expuestas ahora.

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