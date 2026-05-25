Rescata PC mascota; estaba abandonada
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Matehuala.- Elementos de Protección Civil Municipal rescataron a una perrita que se encontraba en estado de desnutrición en un domicilio abandonado de la colonia Palma de Romero, por lo que fue trasladada a las instalaciones de esta corporación.
Los hechos se presentaron en la colonia Palma de Romero, donde vecinos pidieron apoyo a los elementos de Protección Civil, reportando que una perrita se encontraba dentro de un domicilio y requería ser rescatada, ya que aparentemente estaba en situación de abandono y tenía varios días sin comer. Por ello, de inmediato acudieron al lugar para auxiliarla.
Al llegar, localizaron a la perrita en compañía de seis cachorros recién nacidos, los cuales presentaban condiciones de vulnerabilidad derivadas del estado físico de la madre.
Tanto la canina como los cachorros fueron abordados a la camioneta de rescate de Protección Civil Municipal y trasladados a las instalaciones de la corporación, donde actualmente están siendo atendidos por un médico veterinario. Una vez que la perrita y sus cachorros se encuentren en mejores condiciones de salud, serán puestos en adopción.
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Se han incrementado los rescates de perritos por parte de Protección Civil.
Asimismo, se alerta a la población para que en esta temporada de lluvias resguarden a los perros comunitarios en sus hogares mientras llueve, ya que se han registrado casos de animales en situación de calle que son arrastrados por las corrientes de agua cuando las calles se inundan. Algunos logran ser rescatados, pero lamentablemente otros pierden la vida.
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