logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rescatan a adultos mayores

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a adultos mayores

Matehuala.- Elementos de la policía municipal y corporaciones de auxilio así como habitantes de la comunidad La Joya, trabajaron en coordinación para controlar el fuego en una vivienda en la comunidad, pues se estaba incendiando el patio y en el interior del domicilio había dos adultos mayores. 

Los Hechos se presentaron cuando ciudadanos de la comunidad pidieron apoyo a través de los números de emergencia, para apagar un incendio en el patio de una vivienda, y aunque habitantes del lugar trabajaban para controlar el fuego, no lograban apagarlo.

 El incendio se generó en el interior de la casa donde se encontraba una pareja de adultos mayores, al lugar llegaron rápidamente corporaciones de auxilio y elementos de la Policía Municipal para controlar el fuego y salvar a los adultos mayores, se desconocen las causas que provocaron el incendio.

 Después de controlar el fuego las corporaciones sacaron de la casa a los adultos mayores pues estaban en riego de sufrir intoxicación por el humo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce
Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

SLP

Redacción

Aseguran dinero apócrifo y un vehículo tras reporte ciudadano.

Se incendia un carro en la carretera a Cedral
Se incendia un carro en la carretera a Cedral

Se incendia un carro en la carretera a Cedral

SLP

Redacción

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural
Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

SLP

Carmen Hernández

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados
Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

SLP

Redacción

Autoridades municipales esperan que FGE de a conocer sus nombres