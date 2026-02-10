Rescatan a adultos mayores

Matehuala.- Elementos de la policía municipal y corporaciones de auxilio así como habitantes de la comunidad La Joya, trabajaron en coordinación para controlar el fuego en una vivienda en la comunidad, pues se estaba incendiando el patio y en el interior del domicilio había dos adultos mayores.

Los Hechos se presentaron cuando ciudadanos de la comunidad pidieron apoyo a través de los números de emergencia, para apagar un incendio en el patio de una vivienda, y aunque habitantes del lugar trabajaban para controlar el fuego, no lograban apagarlo.

El incendio se generó en el interior de la casa donde se encontraba una pareja de adultos mayores, al lugar llegaron rápidamente corporaciones de auxilio y elementos de la Policía Municipal para controlar el fuego y salvar a los adultos mayores, se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Después de controlar el fuego las corporaciones sacaron de la casa a los adultos mayores pues estaban en riego de sufrir intoxicación por el humo.

