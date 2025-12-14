Rioverdenses veneraron a la Virgen de Guadalupe

RIOVERDE.- Alrededor de 10 mil feligreses acudieron a misa para festejar a la madre de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, se llevó a cabo una peregrinación para llegar al santuario de la Guadalupana.

Este 12 de diciembre se llevó a cabo el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que desde temprana hora mariachis y cantantes, acudieron con fervor, amor y alegría a llevarle las tradicionales mañanitas.

El recinto lució hermoso con centenas de rosas blancas, rojas y rosas.

En diversos horarios se celebró homilía, se llevó a cabo una peregrinación donde participaron instituciones, inclusive algunos aprovecharon para bendecir las imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Se implementó un operativo especial donde participaron paramédicos de Protección Civil encabezados por José de Jesús Hernández Juárez, Guardia Civil Municipal y Cruz Roja.

El titular de Protección Civil José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que participaron 10 mil personas en el marco de la celebración de la Virgen del Tepeyac. Finalmente dijo que no hubo incidentes, se trabajó de manera coordinada con los cuerpos policíacos.