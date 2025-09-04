Saldo blanco durante temporada vacacional

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Saldo blanco durante las vacaciones de verano, la mayoría de los accidentes fueron de motociclistas, provocados por fallas mecánicas.

El director de Seguridad Pública Municipal Juan Carlos Vázquez, dio a conocer que durante la temporada se realizaron recorridos por diverso sectores y comunidades del municipio, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil del Estado.

Señaló que no se reportaron fallecimientos, la mayoría fueron accidentes de motociclistas, no por personas manejando en estado de ebriedad, sino generados por fallas mecánicas y descuidos de los conductores.

Mencionó que los operativos continuarán en todo el municipio, a fin de que generar un municipio tranquilo y seguro para todos.

