Se abre socavón en Centro de Salud

CIUDAD VALLES.- Se desploma el piso exterior del Centro de Salud de la delegación de Rascón, en el municipio de Valles, generando riesgos a quienes acuden a esta delegación de salud.

A un lado de la entrada de la casa de salud, lo que antes era un pozo de agua, venció el piso y lo hizo sucumbir, dejando un hoyanco profundo, de acuerdo con personal de Salud de ese lugar.

El sábado fue cuando el piso se desplomó y hubo una visita de elementos de Protección Civil, quienes calcularon que el problema podría ser más grave de lo que parece.

El inmueble presenta agrietamientos y eso hace sospechar al personal de PC en la posibilidad de que no sólo sea una caída vertical la del socavón, sino que haya vacíos bajo el suelo a manera de pequeñas cavernas, cuestión que se estudiaría en los próximos días.

