logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se abre socavón en Centro de Salud

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Se abre socavón en Centro de Salud

CIUDAD VALLES.- Se desploma el piso exterior del Centro de Salud de la delegación de Rascón, en el municipio de Valles, generando riesgos a quienes acuden a esta delegación de salud.

A un lado de la entrada de la casa de salud, lo que antes era un pozo de agua, venció el piso y lo hizo sucumbir, dejando un hoyanco profundo, de acuerdo con personal de Salud de ese lugar.

El sábado fue cuando el piso se desplomó y hubo una visita de elementos de Protección Civil, quienes calcularon que el problema podría ser más grave de lo que parece.

El inmueble presenta agrietamientos y eso hace sospechar al personal de PC en la posibilidad de que no sólo sea una caída vertical la del socavón, sino que haya vacíos bajo el suelo a manera de pequeñas cavernas, cuestión que se estudiaría en los próximos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choca taxi contra motociclista
Choca taxi contra motociclista

Choca taxi contra motociclista

SLP

Redacción

Toma protesta capítulo estudiantil SALSS
Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

SLP

Jesús Vázquez

Denuncia mujer acoso de taxista
Denuncia mujer acoso de taxista

Denuncia mujer acoso de taxista

SLP

Redacción

Banqueta destrozada, peligro para peatones
Banqueta destrozada, peligro para peatones

Banqueta destrozada, peligro para peatones

SLP

Jesús Vázquez