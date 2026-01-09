logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se desploman gradas durante un jaripeo

El evento charro se realizó en la comunidad de Atotonilco

Por Carmen Hernández

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Se desploman gradas durante un jaripeo

Ciudad Fernández.- Tras el colapso de las gradas en el jaripeo que se llevaba a cabo en la localidad de Atotonilco, elementos de Protección Civil Estatal acudieron a clausurar el evento, se  desconoce cuántas personas resultaron lesionadas.  

Se llevó a cabo un jaripeo, pero justo cuando los asistentes se divertían, se desplomaron las gradas, cayendo al piso y lesionándose algún los de los asistentes. 

De manera inmediata se evacuó el lugar, se clausuró el mega evento.  

Al realizar la verificación se confirmó que la estructura presentaba algunos daños, pues nunca había recibido mantenimiento y la inestabilidad era visible a simple vista, además de los riesgos que representaba de desplomarse, lo que finalmente sucedió, dejando varias personas lesionadas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se espera que en los próximos días se aplique un procedimiento administrativo y una fuerte sanción para quienes organizaron el evento charro, por su irresponsabilidad. 

Así mismo las personas lesionadas fueron trasladados a recibir atención médica a clínicas en unidades particulares, pero se desconocen sus condiciones de salud. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles
Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Entró a estado de coma y fue llevada al Hospital General de Zona 6 del IMSS

Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala
Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Se hizo un recorrido con la imagen del santo patrono

Agua, reclaman los habitantes de Valles
Agua, reclaman los habitantes de Valles

Agua, reclaman los habitantes de Valles

SLP

Redacción

Se pulveriza tubería de drenaje
Se pulveriza tubería de drenaje

Se pulveriza tubería de drenaje

SLP

Redacción

Aguas residuales deberán soportar los vecinos del bulevar L. Cárdenas