Se desploman gradas durante un jaripeo

Ciudad Fernández.- Tras el colapso de las gradas en el jaripeo que se llevaba a cabo en la localidad de Atotonilco, elementos de Protección Civil Estatal acudieron a clausurar el evento, se desconoce cuántas personas resultaron lesionadas.

Se llevó a cabo un jaripeo, pero justo cuando los asistentes se divertían, se desplomaron las gradas, cayendo al piso y lesionándose algún los de los asistentes.

De manera inmediata se evacuó el lugar, se clausuró el mega evento.

Al realizar la verificación se confirmó que la estructura presentaba algunos daños, pues nunca había recibido mantenimiento y la inestabilidad era visible a simple vista, además de los riesgos que representaba de desplomarse, lo que finalmente sucedió, dejando varias personas lesionadas.

Se espera que en los próximos días se aplique un procedimiento administrativo y una fuerte sanción para quienes organizaron el evento charro, por su irresponsabilidad.

Así mismo las personas lesionadas fueron trasladados a recibir atención médica a clínicas en unidades particulares, pero se desconocen sus condiciones de salud.