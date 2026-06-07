Se dispara costo de kilogramo de papa

RIOVERDE.- Se dispara el precio de la papa que ahora tiene un costo de 46.00 pesos, además del jitomate que ya bajó su costo a 18 pesos el kilogramo, beneficiando a las amas de casa, pues son artículos de primera necesidad en el hogar.

Cabe destacar que el jitomate tenía un costo de 45 pesos el kilogramo la semana pasada y ahora tiene un valor de 18 pesos el kilo, un apoyo para el bolsillo de las amas de casa.

Sin embargo, la papa que tenía un costo de 28 pesos el kilo, de la noche a la mañana se incrementó a 46 pesos, siendo un problema para las amas de casa de la compra de este artículo para preparar sus comidas cotidianas.

Así mismo el limón oscila en 38 pesos el kilo, el melón y la sandía tienen un valor de 18 pesos el kilo.

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Sin embargo las amas de casa, temen que el próximo lunes amanezcan con más sorpresas de que las hortalizas incrementen su valor nuevamente, afectando su bolsillo y comprando menos productos para preparar sus alimentos.